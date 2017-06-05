«Полюс» может выплатить дивиденды на $354 млн за 2016 год

Совет директоров ПАО «Полюс» предварительно одобрил размер дивидендов, который намерен рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании акционеров: $354 млн в рублевом эквиваленте.

Как сообщил золотодобытчик, это включает регулярный дивиденд за 2016 финансовый год в размере $254 млн, что составляет 30% от EBITDA за второе полугодие 2016 г., а также специальный дивиденд в размере $100 млн в связи с продажей доли в Нежданинском месторождении.

Условием выплаты дивидендов является одобрение советом рекомендации акционерам, а также одобрение дивидендов на ГОСА, которое состоится 30 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, ожидается в период с 10 по 20 июля 2017 г.