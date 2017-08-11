Рособрнадзор аннулировал лицензии трех вузов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) за неделю с 4 августа по 10 августа аннулировала лицензии трех негосударственных вузов.

Как сообщила пресс-служба ведомства, по решению арбитражного суда лицензии лишены Институт международных социально-гуманитарных связей, Владимирский институт бизнеса и Самарский институт бизнеса и управления.

Кроме того, полностью лишен госаккредитации липецкий филиал негосударственного Воронежского экономико-правового института. Учебное заведение не исправило нарушения образовательного законодательства, на которые ранее указывали эксперты, пояснили в пресс-службе Рособрнадзора.

В случае аннулирования лицензии вуз обязан прекратить любую учебную деятельность. Отзыв госаккредитации вести занятия не запрещает, но лишает вуз права выдавать дипломы государственного образца и предоставлять отсрочку от службы в Вооруженных силах. Как при аннулировании лицензии, так и при отзыве аккредитации вуз должен обеспечить перевод студентов (с их согласия) в другое учебное заведение, где есть и лицензия, и госаккредитация.

По данным надзорной службы, сейчас в России больше 900 вузов.