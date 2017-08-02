Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет

Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет, сообщает ТАСС со ссылкой на данные реестра лицензий ведомства. Пресс-служба вуза 26 июля сообщила, что учреждение подало заявление о прекращении образовательной деятельности.

В начале июля университет начал переезд из особняка Кушелева-Безбородко, который занимал 20 лет, во временное помещение. Ректор Николай Вахтин говорил тогда, что переезд позволит вузу перелицензироваться. Вуз объяснял, что после отзыва нынешней лицензии он сможет подать документы на получение новой лицензии по всем своим программам.

Рособрнадзор приостановил действие лицензии ЕУСПб 7 декабря. По итогам проведенной в сентябре проверки регулятор обнаружил 120 нарушений, рассказывал «Ведомостям» ректор ЕУСПб Олег Хархордин. После устранения нарушений их осталось всего три, но Рособрнадзор потребовал в суде аннулировать лицензию вуза. Университету не удалось отстоять лицензию в нескольких судебных разбирательствах.

В конце июня ректор университета Олег Хархордин досрочно ушел в отставку, чтобы «отношения между личностями не стояли на пути решения проблем» вуза и можно было найти более компромиссного руководителя, который бы сумел «закрыть проблему».