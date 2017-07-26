Европейский университет подал заявление об аннулировании образовательной лицензии

В среду Европейский университет в Санкт-Петербурге обратился в Федеральную службу по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) с заявлением об аннулировании текущей образовательной лицензии, сообщила пресс-служба университета.

После того как лицензия будет отозвана и соответствующая запись появится в реестре Рособрнадзора, университет сможет подать документы на получение новой лицензии по всем программам магистратуры, аспирантуры и дополнительной профессиональной подготовки, имеющимся в ЕУСПб, говорится в сообщении.

Рособрнадзор приостановил действие лицензии ЕУСПб 7 декабря. По итогам проведенной в сентябре проверки регулятор обнаружил 120 нарушений, рассказывал «Ведомостям» ректор ЕУСПб Олег Хархордин. После устранения нарушений их осталось всего 3, но Рособрнадзор потребовал в суде аннулировать лицензию вуза. Университету не удалось отстоять лицензию в нескольких судебных разбирательствах.

В конце июня ректор университета Олег Хархордин досрочно ушел в отставку, чтобы «отношения между личностями не стояли на пути решения проблем» вуза и можно было найти более компромиссного руководителя, который бы сумел «закрыть проблему».