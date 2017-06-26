Ректор Европейского университета объяснил свою отставку

Ранее Рособрнадзор аннулировал лицензию университета, а администрация Петербурге хочет досрочно расторгнуть договор аренды здания на Гагаринской улице Е. Егоров / Ведомости

Олег Хархордин объяснил свое решение досрочно покинуть пост ректора Европейского университета (ЕУ) в Петербурге. «Чтобы отношения между личностями не стояли на пути решения проблем Европейского университета, я решил попросить попечителей и общее собрание учредителей закончить мой контракт на год раньше», – заявил он. Хархордин считает, что «иногда в чем-то слишком жестко отстаивал интересы университета», но подробностей не раскрывает.

Ранее Рособрнадзор аннулировал лицензию университета, а администрация Петербурге хочет досрочно расторгнуть договор аренды здания на Гагаринской улице.

«Весной и в начале лета мы вели переговоры с властями и судебные баталии, стало ясно, что личный фактор стоит на пути институционального развития, нужен более компромиссный человек, который умеет закрыть проблему», – говорит Хархордин. Он покинет свой пост 1 июля.

Ректором в ближайший год будет профессор факультета антропологии Николай Вахтин, работавший ректором ЕУ в 2003-2009 гг. «Николай Борисович очень хорошо подходит к этой миссии», – говорит Хархордин.

Об отставке ректора университет объявил в пятницу, 23 июня. В этот день прошла церемония выпуска, дипломы получили около 70 студентов. Еще более 100 человек завершили первый год обучения. Набирать новых студентов университет не может из-за решения Рособрнадзора, говорит Хархордин. Университет оспаривает это решение. По словам ректора, все нарушения, обнаруженные Рособрнадзором, устранены, но если суд будет формально интерпретировать закон, то университет может потерять лицензию.

«На получение новой (лицензии) нужно время. И хотя Рособрнадзор настроен кооперативно и мы с ними тесно работаем по многим направлениям, есть опасность, что лицензия не будет восстановлена к началу учебного года», – опасается Хархордин. По его словам, университет рассматривает возможность обратиться за новой лицензией, если суд подтвердит отзыв старой. «Если мы получим ее в конце августа, то сможем за 10 дней провести приемные экзамены и начать обучение», - объяснил он.

На позицию ректора, по словам Хархордина, будут рассматриваться как внешние, так и внутренние кандидаты. «За последние 10 лет мы создали устойчивую систему институтов. Любому человеку придется считаться с системой, которая по-английски называется shared government, мы перевели как участие в университетском управлении (УУУ), говорит Хархордин. По его словам, в ЕУ созданы комитеты из профессоров и сотрудников, которые представляют собой систему сдержек и противовесов, ограничивающие власть ректора, но они также и разгружают его от текущих задач.

После отставки с поста ректора Хархордин намерен заниматься научной и педагогической деятельностью, он также станет советником ректора по фандрайзингу.

«Теперь я буду делать то, ради чего пришел в университет. Я прежде всего ученый, пошел в науку, чтобы книжки писать и студентов учить, а не для того, чтобы деньги собирать. Но у нас в ЕУ каждый несет на себе часть общей нагрузки, как бурлаки на Волге, мы тянем эту ношу вместе», – говорит он.