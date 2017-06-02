Министр образования прокомментировала судьбу Европейского университета

Вопрос с отзывом лицензии у Европейского университета будет решаться в правовых рамках, заявила на ПМЭФе министр образования и науки Ольга Васильева. Об этом сообщает ТАСС. «Как мы выстроили план взаимодействия с университетом в правовом поле, так он и будет идти», - пообещала она.

Что касается проблемы реконструкции здания, которое занимал университет, министр сказала, что эта проблема не входит в компетенцию ведомства. «Что касается исторических зданий и разговора с мэрией, у министерства нет полномочий разговаривать с мэрией по этому поводу, это совершенно не прерогатива Министерства образования», - заметила она.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 20 марта принял решение об аннулировании лицензии Европейского университета в Петербурге по требованию Рособрандзора. Университет оспаривает это решение. 16 мая угроза приостановки образовательной лицензии (а значит, и учебного процесса) была отсрочена до 13 июля, то есть студентам удалось доучиться до конца года. Таким образом, вуз реализовал свой план защиты: дотянуть до конца учебного года.

Тот же суд отклонил иск университета к петербургскому комитету имущественных отношения (КИО), который намерен в одностороннем порядке расторгнуть с вузом договор аренды. Договор заключен в мае 2011 г. до 2024 г. КИО отправил уведомление о расторжении договора в конце декабря 2016 г. и потребовал освободить здание. По данным КИО, арендатор не исполнял охранных обязательств, в числе нарушений - перепланировка помещений, установка металлопластиковых окон, установка блоков кондиционеров.