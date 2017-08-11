Заседание по иску «Роснефти» к «Системе» на 170,6 млрд рублей перенесли на 18 августа

Арбитражный суд Башкирии сегодня, 11 августа, решил отложить рассмотрение дела по иску «Роснефти» о взыскании с АФК «Система» ущерба в 170,6 млрд руб. Новое заседание назначено на 18 августа, сообщили представители «Системы» и «Роснефти».

Судья попросил стороны подготовить пояснения своих позиций. «Роснефти» нужно будет обосновать, по какой причине компания провела переоценку в связи с ростом курса доллара, а «Системе» - по какой причине было нужно продавать часть компании в ходе публичного размещения акций (IPO) и как конкретно проходил обмен акций в ходе реструктуризации «Башнефти».

В начале судебного процесса претензии «Роснефти» и «Башнефти» составляли 106,6 млрд руб. При реорганизации «Башнефти» в 2014 г., говорилось в иске, «Башнефть» утратила контроль над 49,41% «Система-инвеста», которому принадлежало 25,24% «Башнефти». Из-за этого компания потеряла косвенный контроль над Башкирской энергосбытовой компанией (БЭСК), утратила долю в «Уфаоргсинтезе» и права на дивиденды «Система-инвеста», БЭСК, «Уфаоргсинтеза», а также лишилась возможности «участвовать в их хозяйственной деятельности». За 49,41% в «Система-инвесте» «Башнефть» получила 16,8% собственных акций вместе с долгом 36,9 млрд руб и погасила их по решению АФК «Система».

Деньги АФК «Система», по мнению истцов, вывела из «Башнефти» через ликвидацию долга перед компанией.

Через несколько недель истцы уточнили сумму требований до 170,6 млрд руб., пересчитав их с учетом девальвации рубля. «Система» считает требования истцов «незаконными и необоснованными».