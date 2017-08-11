ФАС возбудила дело в отношении сети «Седьмой континент» за дискриминацию поставщиков

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении сети «Седьмой континент» за создание дискриминационных условий для поставщиков продовольствия.

Как сообщается в пресс-релизе УФАС, в договорах поставки АО «Седьмой континент» установлены различные требования к размеру и сроку выплаты поставщиком гарантийной суммы в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по договору, различные штрафные санкции для поставщиков, а также различные условия по выплате вознаграждений. «Это свидетельствует о создании дискриминационных условий для поставщиков и ставит их в неравное положение по отношению друг другу», - говорится в сообщении.

«В результате внеплановой проверки в договорах АО "Седьмой континент", заключенных с поставщиками продовольственных товаров, выявлены признаки нарушений п. 1 ч. 1 ст. 13 закона о торговле», - отмечает антимонопольное ведомство.