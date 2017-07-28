«Седьмой континент» уступил площади «Пятерочке», «Ленте» и «Азбуке вкуса»

Бренд «Седьмой континент», по данным РБК, получит нижегородский холдинг «Сладкая жизнь» Сергей Портер / Ведомости

Торговые сети «Лента», «Азбука вкуса», X5 Retail Group получили права аренды на площади под помещениями некогда крупной сети магазинов «Седьмой континент».

Так, «Лента» подписала соглашение по аренде 15 гипермаркетов, сейчас работающих под вывесками «Наш», со структурами «МКапитал» и ОТЦР, сообщил ритейлер. Эти фирмы связаны с владельцем «Седьмого континента» Александром Занадворовым. Гипермаркеты находятся в Москве, Нижнем Новгороде, Челябинске, Перми, Рязани, Ярославле и Ростове-на-Дону. Их общая торговая площадь — около 78 400 кв. м, более половины приходится на московские магазины. Они подходят под компактные и суперкомпактные магазины «Лента», по оценке этой компании.

Площади под 50 московскими магазинами «Седьмого континента» могут отойти X5 Retail Group. Переговоры об аренде ведутся, подтвердил представитель X5.

Еще 18 московских магазинов «Седьмого континента» арендует «Азбука вкуса», сообщила компания. «В рамках сделки “Азбука Вкуса” получает права на аренду торговых помещений в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Западном, Южном и Юго-Восточном административных округах столицы», — сообщил ритейлер.

Торговая площадь магазинов, которые перешли под управление «Азбуки вкуса», — более 12 000 кв. м. Как сообщил ритейлер, 15 магазинов будут работать под брендом «Азбука вкуса», три — под брендом «АВ Daily», процесс перехода точек в новую сеть закончится уже в ноябре 2017 г.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщил, что владелец «Седьмого континента» Александр Занадворов решил продать права аренды конкурентам, сохранив права собственности на недвижимость. Занадворов это подтверждал. Бренд «Седьмой континент», по данным РБК, получит нижегородский холдинг «Сладкая жизнь» — дистрибутор и франчайзи Spar, Eurospar и Spar Express.

Четыре года назад Занадворов уже пытался избавиться от розничного бизнеса. «Дикси» тогда от покупки сети отказалась, права аренды на всю сеть «Седьмого континента» Занадворов рассчитывал продать X5, но затем отказался от сделки. Предприниматель заявил «Коммерсанту», что «посчитал, что рациональнее будет вернуться к вопросу продажи операционного бизнеса через 4-5 лет».

Через четыре года бизнес пришлось продавать по частям. В конце 2016 г. калининградские магазины «Седьмого континента» выкупила группа «Дикси».