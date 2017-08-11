На горящей скважине «Роснефти» в Югре упала буровая вышка

На Ван-Еганском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе из-за пожара упала буровая вышка. Это сообщает ТАСС со ссылкой на ситуационно-аналитическй центр Минэнерго. Вышка принадлежит АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», которое входит в «РН холдинг», принадлежащий «Роснефти». Пожар начался вечером 10 августа.

По словам чиновников, на 13.00 пятницы пожар продолжали тушить, а огонь воздействовал на расположенные рядом скважины. По данным Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия, возгорание на скважине произошло во время проведения подрядных работ на площадке. Случившееся расследуют Северо-Уральское управление Ростехнадзора, прокуратура и Следственный комитет.

Пострадали восемь человек. Главврач Радужнинской городской больницы Олег Шкилев говорил, что все они - граждане Украины, выходцы из Ивано-Франковской области. Двое пострадавших, наиболее тяжелых, уже отправлены самолетом в специализированный ожоговый центр Сургута. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести, их отправят в Сургут еще одним бортом санавиации в течение дня.

Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.