Восемь человек пострадали при возгорании на нефтяной скважине в ХМАО

На нефтяной скважине в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошло возгорание, есть пострадавшие. Об этом рассказала врио заместителя начальника отдела информации и общественных связей УМВД по ХМАО Софья Юсина, передает «Интерфакс».

«В четверг вечером при подъеме оборудования на месторождении возле города Радужный произошло возгорание. По предварительным данным, травмы различной степени тяжести получили восемь человек», - уточнила она.

По ее словам, полиция проводит проверку по данному факту.

Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку по факту возгорания. «Поручено проверить соблюдение владельцем опасного производственного объекта требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дать должную правовую оценку всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

ЧП произошло в 21:10 (19:10 по мск) 10 августа, площадь возгорания составляет около 800 кв. м. На данный момент на месте ЧП работают противофонтанные и пожарные службы, ситуацию на площадке и работы по ликвидации последствий возгорания контролирует оперативно созданный штаб.

Скважина принадлежит АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру. «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» входит в «РН холдинг», принадлежащий «Роснефти». «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.