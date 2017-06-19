«Башнефть» заплатит 18 млрд рублей за бурение 340 скважин

«Башнефть» объявила конкурс на бурение в 2017–2020 гг. на нефтяных месторождениях Башкирии 340 эксплуатационных скважин. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы конкурса, начальная стоимость контракта составляет 18,366 млрд руб. Заявки принимаются до 30 июня включительно, итоги аукциона будут подведены 28 сентября.

Подрядчику «Башнефти» предстоит в течение четырех лет пробурить 93 наклонно-направленные и 247 горизонтальных скважин. Строительство скважин будет производиться по принципу контрактования – «по суточной ставке».

«Башнефть» в октябре 2013 г. продала свои сервисные подразделения «Системе» за 4,1 млрд руб. В начале июня 2014 г. АФК сформировала на базе сервисных активов нефтесервисный холдинг, который получил название «Таргин». В декабре 2016 г. «Роснефть» закрыла сделку покупки «Таргина» у АФК «Система» за 4,1 млрд руб. Сечин затем говорил, что «Роснефть» вернула «Таргин», «который вывели из "Башнефти" предыдущие собственники». «Вернули на льготных условиях. Работаем над возвращением еще ряда активов», – добавил он в мае 2017 г. Раньше «Башнефть» была исторически законтрактована с сервисными предприятиями «Таргина». По данным одного из источников «Интерфакса», доля «Таргина» на рынке буровых работ в Башкирии составляет около 40%, в сфере капремонта скважин – около 60%.