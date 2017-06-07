Сечин: В иске «Роснефти» к АФК «Система» нет ничего личного

В иске «Роснефти» к АФК «Система», по которому Арбитражный суд Башкирии 6 июня увеличил сумму иска до 170,6 млрд руб., нет ничего личного, заявил Financial Times главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. «У нас нет конфликта с [основным акционером АФК Владимиром] Евтушенковым», - сказал он. По его словам, он не мог позволить себе отказаться от защиты интересов акционеров, и он решил это сделать в корректной манере: пошел в суд.

Претензии истца связаны с реструктуризацией «Башнефти» в тот период, пока она входила в АФК. «Мы поняли, что в результате некоторые активы, входившие в "Башнефть", были от нее отделены, - объяснил Сечин FT. Они либо были проданы очень задешево, либо отделены по такой схеме, что в результате акционеры "Башнефти" ничего не получили».

Также Сечин рассказал, что акционеры «Системы» купили у «Башнефти» сервисные активы, объединили их в компанию «Таргин» и немедленно заключили с ней контракты на 48 млрд руб. «Вы можете сказать, что талантливые люди сумеют и так быстро заработать такие деньги, - отметил он. - Но, видите ли, времена Дикого Запада уже прошли. Хотя такие периоды бывали везде».

«Башнефть» в октябре 2013 г. продала свои сервисные подразделения «Системе» за 4,1 млрд руб. В начале июня 2014 г. АФК сформировала на базе сервисных активов нефтесервисный холдинг, который получил название «Таргин». В декабре 2016 г. «Роснефть» закрыла сделку покупки «Таргина» у АФК «Система» за 4,1 млрд руб. Сечин затем говорил, «Роснефть» вернула «Таргин», «который вывели из "Башнефти" предыдущие собственники». «Вернули на льготных условиях. Работаем над возвращением еще ряда активов», – добавил он в мае 2017 г.

Увеличение суммы иска к АФК Сечин объяснил изменениями курсов валют. По его словам, в «Роснефти» узнали, что «Система» вывела из «Башнефти» больше активов, чем предполагалось ранее, в том числе «Башэнерго», и списала долги. На момент оценки ущерба, его оценили в 106 млрд руб. После пересчета с учетом динамики курсов ущерб был переоценен в 170 млрд, объяснил он.

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин претензии истца отвергает и говорит, что иск направлен на подрыв базовых принципов и практик корпоративного управления и прав акционеров, пишет FT. Про сделки с «Таргин» он говорил, что в результате всех изменений «Башнефть» смогла получить более эффективное сервисное обслуживание. По его словам, многие сделки были не просто законными, а законы запрещали поступать иначе, и все действия проводились прозрачно, ничто не скрывалось.

Многие инвесторы, по сведениям FT, рассматривают эту тяжбу как индикатор, который проверит положение прав акционеров в России и покажет, может ли государство оспаривать неоднозначные сделки по приватизации, которые дали начало состояниям олигархов. Некоторые инвесторы считают эту тяжбу проверкой, насколько президент Владимр Путин поддерживает Сечина. Другие полагают, что это результат личного конфликта руководителя «Роснефти» и Евтушенкова, пишет газета.