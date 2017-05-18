«Роснефть» планирует вернуть часть активов «Башнефти» – Сечин

Покупка «Башнефти» принесла «Роснефти» ощутимую синергию, компания работает над снижением затрат в приобретенном активе, сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Он напомнил, что компания уже вернула сервисный актив – «Таргин», «который вывели из "Башнефти" предыдущие собственники». «Вернули на льготных условиях. Работаем над возвращением еще ряда активов», – добавил Сечин.

В декабре прошлого года «Роснефть» закрыла сделку покупки «Таргина» у АФК «Система» за 4,1 млрд руб. После покупки «Таргина» парк буровых установок «Роснефти» вырос на 19%, а число собственных бригад по ремонту скважин - на 30%, поясняли в нефтяной компании.

«Башнефть» в октябре 2013 г. продала свои сервисные подразделения «Системе» за 4,1 млрд руб. В начале июня 2014 г. АФК сформировала на базе сервисных активов нефтесервисный холдинг, который получил название «Таргин».