Арбитраж Башкортостана получил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на 106,6 млрд рублей

Арбитражный суд Башкортостана получил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и ее «Система-инвесту» на 106,6 млрд руб., сообщает ТАСС. «Иск имеется, информация о распределении дела судье будет в понедельник», - рассказала утром 11 мая пресс-секретарь суда Ксения Габдюшева. «Роснефть» и «Башнефть» требуют от АФК возместить потери от реорганизации акционерного владения «Башнефтью», проведенной в 2014 г.

10 мая стало известно, что такой иск отклонил Арбитражный суд Москвы. Из определения следовало, что суд счел спор корпоративным и указал, что его следует рассматривать по месту регистрации пострадавшей стороны – «Башнефти», в Уфе. На этом основании суд вернул заявителям иск и пошлину в 200 000 руб. Иск возвращен в связи с вопросом подсудности, подтвердил «Ведомостям» представитель Арбитражного суда Москвы. Представитель «Системы» назвал определение суда о возврате иска законны. В АФК считают, что требования истцов противоречат нормам материального и процессуального права.

«Роснефть» и «Башнефть» подали аналогичный иск в Уфе, рассказал 10 мая пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Мы подавали иски одновременно в два суда, чтобы избежать процессуальных коллизий. Нам не принципиально, в каком суде будет рассматриваться иск, поэтому мы подавали иск в обе юрисдикции – хотели дать возможность судам самим определить подсудность», - заверяет он.

Иск в Арбитражный суд Башкирии был подан 3 мая и там зарегистрирован, уточнял представитель «Роснефти», хотя на вечер 11 мая в системе kad.arbitr.ru информации об этом не было.

В 2005 г. «Система» за $600 млн купила блокирующие пакеты акций шести предприятий башкирского ТЭКа – «Башнефти», «Уфаоргсинтеза», «Новойла», «Уфанефтехима», Уфимского НПЗ и «Башкирнефтепродукта». В 2009 г. АФК приобрела контрольные пакеты акций башкирских предприятий за $2,5 млрд, а затем консолидировала их на базе «Башнефти». При этом контрольный пакет нефтяной компании «Системе» принадлежал напрямую, блокирующий – через компанию «Система-инвест». Причем в последней у АФК был 51%, а оставшиеся 49% принадлежали «Башнефти». «Башнефть» перешла в собственность государства.

В декабре 2014 г. по суду пакет «Системы» перешел в собственность государства – Росимущества. А в октябре прошлого года 50,08% были проданы за 329 млрд руб. «Роснефти». Блокирующий пакет правительство передало Башкирии.

«Роснефть» и «Башнефть» требуют от АФК возместить потери от реорганизации акционерного владения «Башнефтью», проведенной в 2014 г. В начале 2014 г. «Система» и «Система-инвест» владели совместно более 73% «Башнефти». «Совместными действиями компаний была проведена реорганизация «Башнефти», в результате которой «Башнефть» утратила контроль над 49,41% «Системы-инвест», провела выкуп 16,8% акций «Башнефти» у миноритарных акционеров за свой счет с их последующем погашением. Дочернему обществу «Башнефти» («Башнефть-инвест») был передана задолженность по договорам займа перед «Башнефтью» (36 млрд руб. – «Ведомости»). Обязательства по ним прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице», - отмечается в судебном определении. «Башнефть-инвест» в 2014 г. была присоединена к «Башнефти», а казначейские акции погашены. Из-за действий «Системы» истцы лишились косвенного владения в Башкирской энергосбытовой компании, «Уфаоргсинтезе» и потеряли право на долг «Системы» перед «Башнефтью».