Суд не принял иск «Роснефти» к АФК «Система»

В минувшую среду Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Системе» и ее «Система-инвест» на 106,6 млрд руб., следует из определения суда (есть у «Ведомостей»). Суд счел спор корпоративным и указал, что его следует рассматривать по месту регистрации пострадавшей стороны – «Башнефти», в Уфе. На этом основании суд вернул заявителям иск и пошлину в 200 000 руб. Иск возвращен в связи с вопросом подсудности, подтвердил представитель Арбитражного суда Москвы.

«Система» считает определение суда о возврате иска законным, говорит представитель «Системы». По мнению компании, требования истцов противоречат нормам материального и процессуального права.

Но «Роснефть» и «Башнефть» подали аналогичный иск в Уфе, утверждает пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Мы подавали иски одновременно в два суда, чтобы избежать процессуальных коллизий. Нам не принципиально, в каком суде будет рассматриваться иск, поэтому мы подавали иск в обе юрисдикции – хотели дать возможность судам самим определить подсудность», - заверяет он. Корпоративный спор рассматривается в суде по месту регистрации пострадавшей компании, сходятся во мнении партнер BMS Law Firm Денис Фролов и партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

Иск в Арбитражный суд Башкирии был подан 3 мая и там зарегистрирован, уточняет представитель «Роснефти». Иск в Московском арбитражном суде поступил и был зарегистрирован во вторник, 2 мая, следует из данных kad.arbitr.ru. По состоянию на вечер среду иск в Арбитражный суд Башкирии в системе не зарегистрирован. Представитель суда республики не ответил на вопросы. «АФК «Система» не получала никаких документов, связанных с иском «Роснефти» и «Башнефти», поданными в Арбитражный суд Республики Башкортостан», - сказал представитель «Системы». «Как правило арбитражные суды регионов быстрее обрабатывают поступающие иски и регистрируют и в электронной системе, чем Московский арбитражный суд - он загружен сильнее. Но бывают и исключения», - говорит Фролов.

Из определения суда следует, что «Роснефть» и «Башнефть» требуют возместить потери компании от реорганизации акционерного владения «Башнефтью», проведенной в 2014 г. В начале 2014 г. «Система» и «Система-инвест» владели совместно более 73% «Башнефти». «Совместными действиями компаний была проведена реорганизация «Башнефти» в результате которой «Башнефть» утратила контроль над 49,41% «Системы-инвест», провела выкуп 16,8% акций «Башнефти» у миноритарных акционеров за свой счет с их последующем погашением. Дочернему обществу «Башнефти» («Башнефть-инвест») был передана задолженность по договорам займа перед «Башнефтью» (36 млрд руб. – «Ведомости»). Обязательства по ним прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице», - отмечается в судебном определении. «Башнефть-инвест» в 2014 г. была присоединена к «Башнефти», а казначейские акции погашены.

На конец I квартала 2014 г. ЗАО «Система-инвест» владела 25,24% уставного капитала «Башнефти». Ее задолженность перед «Башнефтью» была 30,5 млрд руб. «прочие компании АФК» должны были «Башнефти» еще 19,9 млрд руб. После изменения схемы владения (по итогам II квартала 2014 г.) задолженность снизилась до 21,8 млрд руб. Сама же «Башнефть» стала должна акционерам не 18,3 млрд руб, а 33 млрд руб., следует из отчетов компании за I и II кварталы 2014 г.

Истцам придется доказать, что эти действия привели к убыткам, считает Тертычный. Если трактовать закон формально, но последствия отдельных действий действительно могут быть расценены как убытки, но при более общем взгляде можно отметить, что эти действия помогли увеличить акционерную стоимость компании, говорит юрист. Но важно отметить, что кольцевые структуры с квазиказначейскими акциями явно не вписываются в лучшие практики корпоративного управления, к примеру «Сургутнефтегаз» стоит меньше, чем стоимость депозитов, говорит Тертычный.

АФК «Система» не согласна с иском. Все корпоративные действия, которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости «Башнефти», говорит представитель компании. С 2010 по 2014 гг. пока «Система» владела компанией, та подорожала в шесть раз до $12,8 млрд.Сразу после подачи иска капитализация АФК «Системы» на Московской бирже упала на 37% до 135,7 млрд руб.. В среду АФК подорожала на 8,66% до 151,9 млрд руб. Трейдеры не питают оптимизма, что дело закончится на отклонении иска, говорит один из них, иначе рост был бы больше.