Претензии к «Системе» могут вырасти до 180 млрд рублей – Сечин

Сечин не пояснил, почему нужен и нужен ли перерасчет исковых требований

На данный момент «Роснефть» и «Башнефть» требуют с нее 106,6 млрд рублей

«106 млрд - это оценка потерь на дату подачи иска [»Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система»]. Если вы посчитает в ценах, когда эти действия совершались, то это 180 млрд руб.», - заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (цитата по «Интерфаксу»). Посмотрим, это суд будет принимать решение, ответил он на вопрос, будут ли увеличены требования.

Сечин, не пояснил, почему нужен и нужен ли перерасчет исковых требований - из-за инфляции рубля, падения курса рубля к основным валютам или по другой причине. Представитель «Роснефти» пока комментариев не предоставил.

«Система» владела контрольным пакетом «Башнефти» до 2014 г., когда в результате уголовного дела о нарушениях при приватизации «Башнефти» и легализации незаконных доходов («Система» в приватизации башкирской компании не участвовала) пакет был национализирован.

В конце 2016 г. 50,08% «Башнефти» купила у государства без конкурса «Роснефть» за 329 млрд руб. «Башнефть» и «Роснефть» в иске требуют взыскать убытки, которые «Башнефть» понесла в ходе реорганизации, проведенной «Системой» как основным акционером, следует из иска. При реорганизации в 2014 г., говорится в иске, «Башнефть» утратила контроль над 49,41% «Система-инвеста», которому принадлежало 25,24% «Башнефти». Из-за этого компания потеряла косвенный контроль над Башкирской энергосбытовой компанией (БЭСК), утратила долю в «Уфаоргсинтезе» и права на дивиденды «Система-инвеста», БЭСК, «Уфаоргсинтеза», а также лишилась возможности «участвовать в их хозяйственной деятельности».

За 49,41% в «Система-инвесте» «Башнефть» получила 16,8% собственных акций и погасила их по решению АФК «Система».

Убытки от этой реструктуризации «Роснефть» и «Башнефть» оценивают в 57,2 млрд руб. Еще в 36,9 млрд руб. истцы оценивают утрату права требовать возврата займа, который получил «Система-инвест» (16,8% акций «Башнефти» проданы вместе с долгом), плюс 12,5 млрд руб. истцы хотят получить за то, что во время реорганизации «Башнефть» была вынуждена сделать обязательное предложение держателям привилегированных акций, выкупить их за свой счет, а затем погасить.

«Система» не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными, – говорил представитель компании. – Все корпоративные действия осуществлялись в соответствии с законом для развития бизнеса и роста стоимости «Башнефти».

Предварительное заседание суда по иску к «Система» назначено на 6 июня в Арбитражном суде Башкирии.