Реконструкция бизнес-прошлого

Судебное разбирательство по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» о возмещении убытков на 106,6 млрд руб. (заявление зарегистрировано арбитражным судом Башкирии) обещает быть громким не только из-за размера претензий и участников процесса.

Истцы считают (см. статью «Роснефть оценила реструктуризацию», «Ведомости», 16.05.2017), что реорганизация «Системой» своих нефтяных активов в Башкирии в 2010–2014 гг. была в действительности «преднамеренными и целенаправленными действиями по причинению ущерба» «Башнефти». Речь идет о принятии решений о «раскольцовке» схемы владения, выделении непрофильных активов, выкупе компанией собственных акций у миноритариев и их последующем погашении. Истцы не оспаривают законность этих сделок, но убеждены, что собственник шел на их совершение, «предвидя неизбежность изъятия акций «Башнефти» в пользу законного собственника (Российской Федерации)», т. е. злоупотреблял своим правом. А неизбежность такового изъятия еще за четыре месяца до возбуждения уголовного дела, как следует из текста иска, была очевидна из «проверочных мероприятий следственных органов» и «регулярно» возникавших вопросов со стороны госорганов и публикаций в СМИ.