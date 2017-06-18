«Роснефть» открыла первое месторождение на шельфе Восточной Арктики

Нефтяная компания «Роснефть» начала бурение самой северной скважины на шельфе Восточной Арктики. «Уже на основании первичных исследований можно сделать вывод об открытии нового месторождения нефти, объем ресурсного потенциала которого увеличивается по мере продолжения буровых работ», — говорится в сообщении компании.

В связи с этим «Роснефть» назвала себя первооткрывателем месторождений на шельфе Восточной Арктики. Лицензия на разработку Хатангского участка была получена «Роснефтью» в ноябре 2015 г. В апреле 2016 г. компания приступила к бурению скважины «Центрально-Ольгинская-1».

«Центрально-Ольгинская-1» — это первая скважина, которая бурится в акватории моря Лаптевых. Хатангский лицензионный участок расположен в Хатангском заливе моря Лаптевых на севере Красноярского края. В настоящее время «Роснефти» принадлежит 28 лицензионных участков на Арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд т н. э.