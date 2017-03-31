Зачем нам арктический миф

Двадцатый век оставил нам в числе прочего наследия Великую Арктическую легенду. Для 1930-х гг. Арктика значила то же, что космос для 1960-х. Это была действительно героическая эпоха – «Седов» и «Челюскин», Папанин и Шмидт, первые герои Советского союза, зимовщики, ледоколы. Советский союз изо всех сил осваивал доставшуюся ему северную территорию, стараясь наладить использование безопасного при любом нападении Северного морского пути и обеспечить доступ к несметным сокровищам земных недр.

В послевоенное время активно заселялось арктическое побережье, разведывались месторождения, росли поселки и даже города. Северный морской путь действительно становился серьезной транспортной артерией. Однако 1990-е гг. мгновенно разрушили весь наработанный потенциал, превратив Арктику в зону, близкую к вымиранию. Конечно, можно сослаться на сокращение бюджетных расходов государства, на неумелую и недальновидную политику руководства России, но только ли в этом дело?

История освоения Арктики оставила нам довольно много документов, позволяющих взглянуть на ее освоение не только с точки зрения подвигов, но и с точки зрения экономики. После Великой северной экспедиции (1733-1743), давшей толчок к освоению Севера и оставившей на карте России имена братьев Лаптевых, Беринга, Челюскина, супругов Прончищевых, стало ясно, что плавание вдоль арктического побережья настоятельно требует освоения береговой территории. Об этом однозначно пишет в своих отчетах участник экспедиции лейтенант Дмитрий Овцын. Его требования просты – маяки и склады на берегу.

Проходит 150 лет, и в конце XIX в. примерно те же слова пишет генерал корпуса гидрографов Андрей Ипполитович Вилькицкий, упомянув еще необходимость использования беспроволочного телеграфа. А еще через 50 лет, в середине XX в., советский арктический исследователь академик Владимир Визе опять говорит об условиях освоения Северного морского пути и дополняет этот список созданием авиабаз.

Итак, условия понятны – склады и топливные базы, аэродромы и метеостанции. Проблема состоит в том, что Север – зона, мало приспособленная для проживания человека. Морозы, полярная ночь, отсутствие возможности ведения сельского хозяйства. Фактически территория Арктики требует полного круглогодичного обеспечения для живущих и работающих там людей. И чем больше вы размещаете там поселков и станций, тем больше вам потребуется завозить туда продуктов. Мало того, завоз возможен только в короткий промежуток навигации. Если что-то не завезено в эти несколько летних месяцев, придется доставлять самолетами, что резко повышает затраты на содержание территории.

В советское время, когда затраты эти обычно не принимались во внимание, арктическое побережье действительно было покрыто сетью складов и станций. Однако рыночная экономика привела к необходимости считать деньги, в том числе и в бюджете страны, и выяснилось, что освоение северных территорий является непосильным бременем даже для сравнительно богатой России. Причины этого лежат не только в нашей «бесхозяйственности» и «коррупции». Практически ни одна из арктических стран не занимается серьезным освоением арктических территорий. Это дорого и для Канады, и для США, и для Норвегии. Во всех этих странах Север - малозаселенная территория, где практически нет промышленности. Да, безусловно, все страны ведут арктические исследования. Ищутся месторождения полезных ископаемых, картируются территории, исследуются климат и животный мир. Однако в большинстве случаев разработка найденных месторождений откладывается до лучших времен, когда она станет экономически выгодной.

Безусловно, арктическое побережье России имеет преимущество в виде Великого северного пути, существенно сокращающего путь из Азии в Европу. Действительно, путь из Шанхая в Роттердам, один из самых популярных в мире экономических маршрутов, по Арктике можно сократить по времени и расстоянию примерно в полтора раза. Казалось бы, такое преимущество надо немедленно использовать.

Но здесь нам придется вернуться к условиям успешного арктического мореплавания, описанным многочисленными исследователями Арктики. Обеспечение арктического маршрута потребует постоянных затрат на поддержание прибрежной инфраструктуры, на обеспечение ледокольного сопровождения, не говоря уже о более высоких рисках, которые будут оплачивать страховые компании.

Расчеты (Verny, Jerome and Grigentin, Christophe, 2009) показывают, что в настоящее время использование Северного морского пути дороже маршрута через Суэцкий канал примерно на 30%. И здесь не спасает никакое сокращение времени. Для современных транспортных перевозок низкие затраты зачастую намного важнее скорости. Последнее снижение цен на нефть привело к тому, что контейнеровозы стали активно использовать путь вокруг Африки, вместо того чтобы идти через Суэцкий канал, потому что это получается хоть и дольше, но дешевле.

Что же ждет нашу Арктику? Самый лучший сценарий – развитие местных промыслов, оленеводства, туризма, научные исследования. Но вкладывание больших денег в Арктику возможно только в случае глобального потепления, которое, если и произойдет, настолько изменит наш мир, что существующие представления о выгодности тех или иных проектов станут бессмысленными. Безусловно, в Арктику можно и сейчас вкладывать деньги, но, скорее всего, ничего, кроме роста коррупции, эти вложения не дадут. В России много мест, куда можно вкладывать деньги, помимо Арктики, другое дело, что в условиях высоких рисков бизнес предпочитает этого не делать. Да, государство может давить на бизнес и заставлять его вкладывать в Арктику. Но прока от этого давления не будет никакого – ни бизнесу, ни стране.

Автор – кандидат экономических наук