Россия с 1 июля по 9 августа увеличила экспорт зерна на 24%

Россия с 1 июля по 9 августа этого года экспортировала 3,653 млн т зерна, что на 24,1% больше, чем за соответствующий период прошлого сельхозгода (2,943 млн т), сообщается в материалах Минсельхоза со ссылкой на оперативные данные Федеральной таможенной службы.

В частности, экспорт пшеницы увеличился на 2,6% до 2,408 млн т (2,348 млн т за аналогичный период прошлого года), ячменя - на 43,9% до 780 000 т (542 000 т). Поставки кукурузы выросли в 14,4 раза до 445 000 т (31 000 т).

В то же время экспорт других культур снизился на 9,1% до 20 000 т (22 000 т).

По прогнозу Минсельхоза, в 2017/2018 сельхозгоду (начался 1 июля 2017 г.) экспорт зерна может составить 38 млн т против 35,5 млн т в прошлом сельхозгоду.