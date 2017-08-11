Вице-премьер Трутнев переизбран председателем совета директоров «Русгидро»

Совет директоров ПАО «Русгидро» избрал своим председателем вице-премьера Юрия Трутнева, сообщила компания.

Трутнев возглавляет совет директоров с 2015 г. Ранее председателем совета компании был замглавы ВЭБа Михаил Полубояринов.

Заместителем председателя избран глава ООО «РТ-капитал» Сергей Иванов.

На годовом собрании акционеры избрали в совет также замминистра энергетики Вячеслава Кравченко, Артема Аветисяна из АСИ, главу НП «Совет рынка» Максима Быстрова, гендиректора «Альтера капитала» Вячеслава Пивоварова, старшего вице-президента ВТБ Сергея Шишина, главу «Русгидро» Николая Шульгинова, замглавы Минэкономразвития Николая Подгузова, президента ПАО «Полюс» Павла Грачева, главу Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексея Чекункова, ректора МЭИ Николая Рогалева, а также Андрея Шишкина из «Роснефти».