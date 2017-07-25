«Русгидро» готова судиться с Киргизией

«Русгидро» считает недопустимыми обвинения Киргизии в ненадлежащем исполнении обязательств Евгений Разумный / Ведомости

«Русгидро» оставляет за собой право инициировать международное арбитражное разбирательство в отношении Киргизии. Компания готова требовать возмещения киргизской стороной всех затрат, понесенных «Русгидро» в связи с участием в проекте Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Об этом российская энергокомпания заявила во вторник.

«Русгидро» считает недопустимыми обвинения Киргизии в ненадлежащем исполнении обязательств, говорится в сообщении компании. «Русгидро» никогда не выступала с заявлениями о намерении прекращения строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Межправсоглашение по строительству и эксплуатации объекта было разорвано Киргизией в одностороннем порядке, напомнила компания. По условиям соглашения вложенные российской компанией средства должны быть возвращены ей в полном объеме, но все переговоры пока не привели к приемлемому для «Русгидро» результату, говорится в сообщении.

В понедельник президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что новый инвестор проекта Верхне-Нарынского каскада ГЭС - чешская Liglass Trading по условиям договора должна возместить «Русгидро» долг в $37 млн, в противном случае будет найдет другой инвестор (цитата по «Интерфаксу»). Он также отметил, что считает правильным разрыв соглашения с «Русгидро», так как убедился, что российская компания не собиралась достраивать Верхне-Нарынский каскад ГЭС.

Соглашения с Россией о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1, где российская сторона была единственным инвестором, были подписаны в сентябре 2012 г. Тогда сообщалось, что всего будет построено четыре ГЭС общей установленной мощностью не менее 191 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии составит 1,55 млрд киловатт-часов. Предварительная стоимость проекта в 2012 г. оценивалась примерно в $425 млн. Ожидалось, что для строительства каждой станции потребуется около трех лет. Однако строительство так и не началось.

В начале прошлого года Киргизия расторгла соглашение с Россией о строительстве этого каскада. В правительстве Киргизии одной из причин решения денонсировать соглашения называют отсутствие решений по финансированию проектов.