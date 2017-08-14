В аэропорту Барселоны бастующих сотрудников заменили полицейскими

В аэропорту Барселоны «Эль Прат» сотрудники службы безопасности начали 24-часовую забастовку. Как сообщает АР, министр по работе общественных сооружений Иниго де ла Серна заявил, что к работе в аэропорту привлекли сотрудников полиции. Они с понедельника начали проверять ручную кладь. В результате многочасовые очереди, в которых пассажиры «Эль Прат» простаивали последние недели, сократились до получасовых.

В воскресенье сотрудники, проверяющие ручную кладь, решили начать забастовку, добиваясь повышения зарплат. В администрации Каталонии решили, что отменять проверки нельзя, поскольку в Испании высокий уровень террористической угрозы, поэтому на обеспечение безопасности полетов была брошена полиция.