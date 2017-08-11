В аэропорту Барселоны очереди из-за забастовки персонала

Персонал службы безопасности в международном аэропорту Барселоны «Эль-Прат» начал в пятницу очередную забастовку, передает ТАСС со ссылкой на агентство Europe Press. Работники аэропорта требуют увеличить персонал и заработную плату и улучшить условия труда.

Это уже вторая стачка с прошлой недели. Сотрудники, которые ответственны за проверку пассажиров и багажа, прекращают работу четыре раза в день на час, из-за чего минувшим утром в аэропорту уже образовались длинные очереди, в которых людям приходилось ждать до 75 минут.

С бастующими ведут переговоры, но, если не удастся решить проблему, на 14 августа персонал службы безопасности запланировал 24-часовую стачку. Исполнять их обязанности придется работникам гражданской гвардии.