«Русагро» может выплатить 1,86 млрд рублей дивидендов за первое полугодие

Совет директоров Ros Agro Plc (головная структура группы «Русагро») рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 1,862 млрд руб. ($30,934 млн).

Внеочередное собрание акционеров, в рамках которого будет обсуждаться вопрос о дивидендах, назначено на 14 сентября. Тогда же закроется реестр акционеров для получения дивидендов, сообщила компания.

На казначейские бумаги приходится 2,172 млн GDR, они не будут учитываться при распределении дивидендов. Пять расписок соответствуют одной акции. Таким образом, выплаты на одну акцию составят 69,2 руб., на одну депозитарную расписку - 13,84 руб.

Выплаты будут производиться в долларах по курсу ЦБ РФ на 12 августа (60,19 руб. за $1). Соответственно, выплаты на акцию составят $1,15, на GDR - $0,23.

Как сообщалось, дивиденды «Русагро» по итогам 2016 г. составили 6,6 млрд руб. (из них 2 млрд руб. были выплачены по итогам первого полугодия) - 48% от годовой чистой прибыли по МСФО (13,7 млрд руб.).