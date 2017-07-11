Японская Mitsui & Co стала миноритарием группы «Русагро» Вадима Мошковича

Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Mitsui пробует «Русагро»

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«Русагро» – один из крупнейших в России производителей сахара (3-е место с долей 14%), свинины (2-е место, 5%), масложировой продукции и зерновых Д. Абрамов / Ведомости

Группа Mitsui & Co в мае 2016 г. приобрела 0,005% российского агрохолдинга «Русагро», сказано в годовом отчете последнего. Японская компания заплатила за этот пакет около $100 000 из расчета $15 за одну глобальную депозитарную расписку «Русагро» из числа казначейских ценных бумаг, отмечается там же. Представитель Mitsui не ответил на вопросы.