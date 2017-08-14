«Дочка» «Ростеха» стала единственным поставщиком лекарств для тюрем и лагерей

Правительство назначило «Нацимбио», дочернюю компанию госкорпорации «Ростех», единственным поставщиком лекарств для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в 2017-2018 гг. Это сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

«Нацимбио» учреждена в 2013 г. и призвана обеспечить независимость России от импорта лекарственных препаратов, особенно иммунобиологических препаратов и препаратов для лечения инфекционных заболеваний, напоминает ТАСС. Компания разрабатывает и производит вакцины Национального календаря профилактических прививок (НКПП), препараты крови, препараты для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулин и его аналоги.

«Нацимбио» была единственным поставщиком лекарств от туберкулеза для ФСИН с 2014 по 2016 гг. Ранее начальник управления организации медико-санитарной помощи ФСИН России Александр Приклонский заявил, что ведомство хочет продлить назначение «Нацимбио» единственным поставщиком лекарств для лечения туберкулеза на 2017–2018 гг. Затем в апреле 2017 г. ФСИН предложила сделать компанию единственным поставщиком всех лекарств и медизделий на 2017-2018 гг.