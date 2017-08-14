Сбор зерна в России снизился при высокой урожайности

Росстат отмечает высокую урожайность зерна в 2017 г., однако сбор зерна (год к году) снизился на 16%. «Средний сбор зерна с гектара в целом по России выше уровня прошлого года», - сообщило сегодня статистическое ведомство.

По данным Росстата, средняя урожайность зерновых к началу августа составила 44,6 ц/га, что на 15,9% (на 6,1 ц/га) больше, чем на аналогичный период прошлого года. В том числе урожайность пшеницы выше прошлогодней на 13% (на 5,4 ц/га) и составляет 46,6 ц/га. В Краснодарском крае с гектара намолочено по 62 ц (58,5 ц в прошлом году).

Росстат также сообщил, что к началу августа зерновые и зернобобовые культуры были скошены на 6,4 млн га, что на 27,5% меньше, чем к этому времени год назад. Это 21,7% от общей площади их посевов.

По данным Росстата, к началу августа намолочено 28,6 млн т зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 15,9% меньше, чем к началу августа 2016 г. Сбор пшеницы в том числе составил 24,4 млн т (на 12,4% меньше).

По данным Минсельхоза, который консолидирует оперативную информацию, на 11 августа зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены с 14,4 млн га (с 19,7 млн га в прошлом году), что составляет 30,1%. Намолочено 59 млн т зерна (68 млн т в 2016 г.) при урожайности 40,9 ц/га (34,5 ц/га).

По прогнозу Минсельхоза, урожай зерна в этом году может составить 103-105 млн т против 120,7 млн т в прошлом году.