Amazon привлечет до $16 млрд для финансирования покупки Whole Foods

Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. намерен разместить долговые обязательства на сумму до $16 млрд для финансирования планирующейся покупки сети супермаркетов Whole Foods Market Inc., сообщило международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в понедельник.

Оно подтвердило рейтинг приоритетного необеспеченного долга Amazon на уровне Ваа1 и присвоило аналогичный рейтинг предстоящему выпуску приоритетных необеспеченных нот компании объемом до $16 млрд.

При этом прогноз рейтинга Amazon был изменен на «позитивный» со «стабильного».

«Изменение прогноза отражает наше мнение, что несмотря на увеличение долга приобретение Whole Foods оказывает прямое положительное влияние на компанию с различных сторон», - говорится в пресс-релизе агентства.

В середине июня Amazon достигла соглашения о приобретении сети супермаркетов Whole Foods Market Inc. за $13,7 млрд. Сделка станет крупнейшей в истории Amazon, денежные резервы которой на конец марта 2017 г. составляли около $21,5 млрд.