Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование на благотворительность с начала века

Билл Гейтс этим летом сделал крупнейшее пожертвование на благотворительность с 2000 г., сообщает Bloomberg. Он передал на эти цели 64 млн акций Microsoft Corp. на общую сумму $4,6 млрд. Пожертвование было сделано 6 июня, следует из документов Комиссии по биржам и ценным бумагам США, опубликованных 14 августа. Кто именно получил эти акции, не уточняется. Ранее основным получателем пожертвований Гейтса был созданный им Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который занимается совершенствованием системы образования в США, поддержкой систем здравоохранения в бедных странах и борьбой с голодом.

Bloomberg пишет, что нынешнее пожертвование эквивалентно 5% состояния Гейтса. В 1999 г. он перечислил на благотворительные цели акции Microsoft на $16 млрд, а год спустя – на $5,1 млрд, подсчитало агентство. С 1994 г. Гейтс и его жена отдали на благотворительность около $35 млрд акциями (по их цене на момент дарения) и наличными.

Представители корпорации и самого Гейтса оперативно не ответили на запросы о комментариях.