Основатель Amazon стал самым богатым человеком мира Reed Saxon / AP

Основатель Microsoft Билл Гейтс больше не самый состоятельный человек в мире - по версии Forbes, этот титул перешел к основателю и гендиректору Amazon Джеффу Безосу.

На открытии торгов в четверг котировки Amazon выросли на 1,6%, и этого хватило, чтобы состояние Безоса выросло на $1,4 млрд до $90,6 млрд. Это на $500 млн больше, чем расчетное состояние Гейтса. Почти год назад его на пару дней опережал только основатель испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортега.

Накануне капитализация Amazon впервые превысила $500 млрд. Кроме Amazon капитализацией свыше $500 млрд в мире обладают только три публичных компании - Apple, Microsoft и Alphabet.

C начала 2017 г. рыночная стоимость Amazon увеличилась на $146,3 млрд. Капитализация Wal-Mart, крупнейшего в мире ритейлера по объему выручки, повысилась с начала года всего на $23 млрд до $235,4 млрд, и теперь показатель более чем в два раза меньше, чем у онлайн-конкурента. Впервые Amazon обогнал Wal-Mart по капитализации ровно два года назад.

Безос вряд ли сравнялся бы с Гейтсом по размеру состояния, если бы основатель Microsoft не тратил бы таких огромных сумм на благотворительность, отмечает Forbes. Суммарные траты Гейтса, подписавшего Giving Pledge с Уорреном Баффеттом, по конец 2016 г. достигли $33 млрд. Безос тоже жертвует на благотворительность, но скромнее - в сумме на $100 млн, пишет журнал.