Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Космические миллиарды

Космические миллиарды

Основатель Amazon Джефф Безос вкладывает по $1 млрд в год в свое космическое предприятие. Удешевление запусков начнет «золотой век» для предпринимателей в космосе, уверен он
Blue Origin планирует возить в космос туристов
Blue Origin планирует возить в космос туристов
Blue Origin

Джефф Безос, основатель крупнейшего интернет-ритейлера Amazon и космической компании Blue Origin, надеется, что в 2018 г. последняя начнет осуществлять регулярные полеты для космических туристов. Об этом Безос объявил в среду репортерам на международной космической конференции в Колорадо-Спрингс, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). «Я очень оптимистично оцениваю перспективы рынка космического туризма», – заявил Безос. Blue Origin будет организовывать для туристов 11-минутный суборбитальный полет с выходом на границу космического пространства. Проходить он будет в полностью автоматическом режиме.

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