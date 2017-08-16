Выручка Avito в первом полугодии выросла на 38% до 7,16 млрд рублей

Выручка Avito, владеющей одноименным российским сервисом онлайн-объявлений, в первом полугодии 2017 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38% и составила 7,16 млрд руб. Об этом говорится в сообщении фонда Vostok New Ventures, являющегося одним из акционеров Avito.

Скорректированный показатель EBITDA составил 4,46 млрд руб., рентабельность по EBITDA выросла до 62% против 54% годом ранее.

Число активных пользователей сервиса по итогам первого полугодия увеличилось на 9% до 23,3 млн.

Во II квартале 2017 г. выручка выросла на 32% до 3,865 млрд руб., скорректированная EBITDA достигла 2,46 млрд против 1,75 млрд годом ранее.