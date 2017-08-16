Global Ports продала «Трансконтейнеру» терминал в Петербурге за 1,9 млрд рублей

АО «Первый контейнерный терминал» (ПКТ, входит в Global Ports) подписало с ПАО «Трансконтейнер» договор о купле-продаже 100% акций в ЗАО «Логистика терминал» (ЛТ, входит в группу Global Ports), цена продажи - 1,9 млрд руб., сообщила Global Ports.

«Группа намерена использовать полученные от продажи средства на дальнейшее снижение долговой нагрузки, что является сегодня одной из приоритетных стратегических задач» - говорится в сообщении.