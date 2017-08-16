В правительстве ФРГ отвергли обвинения Ryanair в сговоре с Air Berlin и инсценировке банкротства

Ирландский лоукостер Ryanair обвинил обанкротившуюся германскую авиакомпанию Air Berlin в сговоре с правительством Германии и Lufthansa. По его мнению, подача компанией заявления о несостоятельности - это инсценировка для подготовки к поглощению Air Berlin группой Lufthansa, а правительство дало ей кредит, чтобы Lufthansa могла получить этот актив свободным от долгов.

В правительстве Германии эти утверждения отвергли. Представитель министерства экономики ФРГ заявила, что выдача бридж-кредита Air Berlin полностью соответствовала законодательству, в том числе антимонопольному, сообщает Reuters.

Подобные утверждения нелепы, поскольку никто не рассчитывает, что Air Berlin достанется только одной авиакомпании, заявил статс-секретарь в министерстве экономики Маттиас Махниг. Все заинтересованные игроки «естественно» обладают равными шансами в борьбе за наследство Air Berlin, цитирует его Deutsche Welle.

Air Berlin благодаря кредиту в 150 млн евро, выделенному под госгарантии, сможет летать еще три месяца. За это время будет принято решение о покупке части Air Berlin другим немецким перевозчиком - Lufthansa, заявила министр экономики Бригитте Циприс. По данным DW, известно, что в переговорах о покупке части компании помимо Lufthansa участвует по меньшей мере еще одна авиакомпания.

О заинтересованности в участии в реструктуризации Air Berlin заявили и туроператоры Thomas Cook и TUI.