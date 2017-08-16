Air Berlin хватит госкредита на три месяца, за это время будет решен вопрос о продаже

Авиакомпания Air Berlin, объявившая себя банкротом во вторник, сможет продолжать полеты еще три месяца благодаря кредиту в 150 млн евро, выделенному государством.

Как заявила министр экономики ФРГ Бригитте Циприс, за это время должно быть принято решение о покупке части компании другим немецким авиаперевозчиком - Lufthansa.

Решение предоставить Air Berlin кредит под государственные гарантии приняли минэкономики и министерство транспорта ФРГ. В некоторых землях Германии продолжаются школьные каникулы и из-за приостановки полетов многие просто не смогли бы вернуться из отпусков, пояснили представители ведомств. Кроме того, немецкие власти обеспокоены судьбой 7200 сотрудников авиакомпании, сообщает Deutsche Welle.

Министр транспорта ФРГ Александер Добриндт заявил, что помимо Lufthansa еще одна авиакомпания, пока желающая остаться анонимной, ведет переговоры с Air Berlin о покупке доли в ней.

Он отметил, что Etihad Airways (ОАЭ), объявившая о прекращении дальнейшего финансирования Air Berlin, поставила последнюю в трудное положение в момент, «когда десятки тысяч людей разъехались по разным частям света и рассчитывают на работающее воздушное сообщение».

В свою очередь профсоюзы призвали после банкротства Air Berlin сохранить как можно больше рабочих мест.