Руководитель ФАС скептически относится к покупке Schlumberger доли в Eurasia Drilling

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев скептически относится к сделке по покупке американской Schlumberger доли в Eurasia Drilling.

«Чего-то нового [по сделке] я не знаю, но я думаю, что большие проблемы по этой сделке, понятно что происходит. С того раза особо ничего не поменялось, Минприроды заняло жесткую позицию, потом вообще в отношениях в мире происходит всего много разного и не очень хорошего для этой сделки», – заявил он, добавив, что это его частное мнение, «не думаю, что с той поры что-то изменилось в лучшую сторону».

В конце июля стало известно, что Schlumberger договорилась с акционерами нефтесервисной Eurasia Drilling о покупке 51% в компании. Это не первая попытка американской компании купить долю в российской EDC: в 2015 г. она уже пыталась приобрести долю, однако сделка не состоялась.

Покупателем доли в EDC может стать и консорциум, в состав которого входят РФПИ, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) и инвесторы Ближнего Востока.