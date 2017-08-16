Решение по тарифам на транспорт газа для независимых производителей отложено

Тема индексации тарифов на транспортировку газа для независимых производителей отложена до 2018 г. «Это теперь только на следующий год, мы не собираемся возвращаться к этой теме, если председатель правительства только это нам не поручит. Не скрывают своих позиций ни "Новатэк", ни "Роснефть", ни другие независимые компании поменьше, они все говорят, что эта транспортная составляющая для "Газпрома" - она занижена, а для всех завышена, они применяют ее дифференцированно, манипулируют объемами», - заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

ФАС проводила консультации с Минэкономразвития, Минэнерго, вице-премьером Аркадием Дворковичем, большинство считает, что в этом году повышать тарифы на транспортировку газа для независимых производителей не нужно, добавил он.

Правление ФАС должно было рассматривать вопрос индексации тарифа на транспортировку газа для независимых компаний еще в июле, однако этот вопрос был снят с повестки по инициативе Артемьева. По его словам, идея повышения тарифов на транспорт газа для независимых производителей не находит поддержки в правительстве. При этом Артемьев отмечал, что «Газпром» и Минэнерго выступают за индексацию тарифа.