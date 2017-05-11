ФАС предлагает повысить с 1 июля цены на газ «Газпрома» на 4%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект приказа о повышении с 1 июля 2017 г. регулируемых цен на газ «Газпрома» на 4%. Соответствующий проект приказа опубликован в четверг вечером на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предыдущий раз цены индексировались с 1 июля 2015 г.

Летом 2016 г. тарифное решение принять не удалось из-за того, что регулятор (полномочия по определению тарифов перешли от Федеральной службы по тарифам к ФАС) решил поменять методику тарифообразования.