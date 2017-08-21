Total купит Maersk Oil за $7,45 млрд

Французская нефтегазовая компания Total договорилась с датской A.P. Moller-Maersk A/S о покупке ее нефтегазового подразделения Maersk Oil & Gas A/S (Maersk Oil) за $7,45 млрд, говорится в сообщении Total.

По условиям сделки Moller-Maersk получит 97,5 млн новых акций Total общей стоимостью $4,95 млрд, что в сумме составит 3,75% увеличенного уставного капитала французской компании. Кроме того, Total примет на себя долговые обязательства Maersk Oil в размере $2,5 млрд.

Сделка должна быть закрыта в I квартале 2018 г. после получения одобрения от соответствующих регулирующих органов. Покупка Maersk Oil позволит Total увеличить запасы примерно на 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента, более 80% из которых расположены в районе Северного моря.