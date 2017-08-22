Сбербанк накануне апелляции на решение в пользу «Транснефти» предложил мировое соглашение

Сбербанк направил «Транснефти» предложение о заключении мирового соглашения в рамках судебного разбирательства по сделке с производными инструментами, которая принесла убыток госкомпании в размере 67 млрд руб.

Как следует из сопроводительного письма к проекту мирового соглашения, с текстом которого ознакомился «Интерфакс», Сбербанк направил предложение госкомпании 17 августа.

Законодательством предусматривается возможность урегулирования спора путем заключения мирового соглашения на любой стадии арбитражного процесса.

«Урегулирование спора путем заключения мирового соглашения отвечает интересам ПАО Сбербанк и ПАО "Транснефть" и будет содействовать развитию партнерских деловых отношений», - говорится в сопроводительном письме.

Советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин подтвердил, что «накануне заседания в апелляции компания получила документ под названием "мировое соглашение" от Сбербанка». «Наши юристы в настоящий момент его изучают», - добавил он, не уточнив, что именно предлагает Сбербанк.

В Сбербанке не стали комментировать эту информацию.

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 августа рассмотрит жалобу Сбербанка на решение Арбитражного суда Москвы в пользу «Транснефти» по сделке по производным инструментам на 67 млрд руб. В начале июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Транснефти» о взыскании со Сбербанка убытков по деривативам почти на 67 млрд руб. вследствие ослабления рубля.