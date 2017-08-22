Английский суд удовлетворил заявление «Татнефти» о взыскании с Украины $144 млн

Высокий суд правосудия - Отделение королевской скамьи, Коммерческий суд в Лондоне - удовлетворил ходатайство «Татнефти» о приведении в исполнение решения Апелляционного суда Парижа о взыскании с Украины $144 млн из-за потери доли в «Укртатнафте». Об этом в ходе рассмотрения дела в Арбитражном суде Московского округа сообщила представитель компании.

«В Англии наше заявление было удовлетворено и приведено в исполнение на территории Англии», - сказала представитель компании на вопрос судьи о том, как обстоят дела с рассмотрением ходатайства компании в Англии и США. При этом в США ходатайство принято к рассмотрению, отметила она.

В конце июня Арбитражный суд Москвы отказал «Татнефти» в удовлетворении этого ходатайства. Компания обратилась с кассацией в Арбитражный суд Московского округа, где она сегодня рассматривается.