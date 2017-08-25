АТОР: Число пострадавших туристов Ted Travel может составить до 3500 человек

Общее количество пострадавших клиентов туроператора Ted Travel, который заявил о приостановке деятельности, может достигать 3500 человек, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Как передает «Интерфакс», в АТОР опасаются, что финансовых гарантий на всех может не хватить.

«По разным оценкам участников рынка, сегодня в Турции могут находиться от 750 до 800 туристов обанкротившегося туроператора, а исходя из глубины продаж, в стране могут быть еще от 2000 до 2800 человек, которые приобрели турпакеты, сформированные Ted Travel, но не успели вылететь. Общее количество пострадавших, таким образом, может составить от 2750 до 3500 человек как максимум», - говорится в сообщении.

В АТОР подчеркнули, что цифры еще уточняются. По оценкам экспертов, если взять максимальное общее число нуждающихся в компенсации (не вылетевших туристов) за 2800 человек и принять (с учетом демпинга туроператора), что они платили по 20 000 руб. за тур каждый, то общая сумма выплат будет равна 56 млн руб., что на 5 млн превышает размеры фингарантий и фонда персональной ответственности, отмечается в сообщении.

Однако представитель туроператора, по данным АТОР, сообщил, что размера фингарантии «хватит на выплату всем туристам, которые не смогли воспользоваться своими путевками».

Ted Travel вечером в четверг заявил о приостановке деятельности.

Финансовая ответственность туроператора застрахована в страховых компаниях АО АСК «Инвестстрах» и АО СО «Якорь» на 25 млн руб. в каждой. Таким образом, общий размер финансового обеспечения составляет 50 млн руб.