Туроператор Ted Travel объявил о приостановке деятельности

Туроператор Ted Travel на своем сайте объявил о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками.

«В связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта ООО "ТЕРРА" вынуждено объявить о прекращении своей деятельности. Прекращение деятельности связано с сильным падением спроса на туристский продукт по основному туристскому направлению деятельности компании на фоне объявленной сложной эпидемиологической обстановки в Республике Турция», - говорится в сообщении.

Финансовая ответственность туроператора застрахована в страховых компаниях АО АСК «Инвестстрах» и АО СО «Якорь» на 25 млн руб. в каждой. Таким образом, общий размер финансового обеспечения составляет 50 млн руб. Обе страховки действуют до 15 января 2018 г.

Тем временем турагенты сообщают о массовых незаселениях туристов туроператора в турецкие отели. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным АТОР, следующие заезды туристов на всей этой неделе были проблемными - туроператор не оплачивал или частично оплачивал проживание.

Источник в отрасли сообщил «Интерфаксу», что после приостановки деятельности туроператора под вопросом остается обратный перелет из Турции в Россию 750 клиентов компании.