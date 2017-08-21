В аварии туристического автобуса в Турции пострадали россияне

Четверо россиян попали в больницу после того, как на трассе Анталья - Кемер перевернулся автобус с туристами. Как сообщил ТАСС сотрудник генконсульства в Анталье, среди пострадавших есть ребенок. Все четверо доставлены в больницу Онджалы.

Всего в автобусе было 26 пассажиров, 11 из них - граждане России. Серьезная медицинская помощь потребовалась одной женщине, ей должны были сделать локальную операцию, сказали в генконсульстве. Еще четырех россиян уже из больницы выписали.

Автобус перевернулся при выезде из тоннеля, сообщало ранее агентство Dogan. По его данным, водитель не справился с управлением из-за дождя. Всего пострадали больше 20 человек.