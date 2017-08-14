Российские туристы в связи со вспышкой вируса просят скидки на туры в Турцию

Туристы начали просить скидки на туры в Турцию, после того как Роспотребнадзор заявил об угрозе здоровью отдыхающих из-за распространения вируса Коксаки на курортах Антальи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Российского союза туриндустрии (РСТ) RATA-news. Издание, ссылаясь на турагентства, сообщает о спаде спроса на Турцию и на другие средиземноморские направления.

У туроператоров были ожидания, что туристы переориентируются с Турции на другие направления, но этого не произошло, сообщил гендиректор группы компаний TBS Рашад Мамедов. По его словам, компания стала получать «немало звонков от туристов о скидках».

Пока из российских туристов досрочно прервали отдых в Турции из-за вируса Коксаки единицы, пишет издание. Отказы от туров есть, однако их общее количество не превышает 1% от всего объема.