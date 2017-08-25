Полугодовая прибыль UC Rusal выросла почти в два раза

В первом полугодии 2017 г. чистая прибыль UC Rusal по МСФО выросла в 1,8 раза в годовом измерении и составила $470 млн, сообщает «Прайм». Скорректированная чистая прибыль увеличилась в 6,9 раза до $465 млн, нормализованная чистая прибыль выросла в 1,6 раза до $686 млн. Показатель EBITDA вырос в 1,5 раза до $985 млн. Выручка компании увеличилась на 22,3% до $4,764 млрд. Рост выручки в отчете компании связан с ростом цены на алюминий (с $1543 за тонну до $1880) и с ростом продаж первичного алюминия и сплавов.

Чистый долг Rusal на 30 июня составил$ 8,335 млрд против $8,221 млрд на конец I квартала.

Во II квртале чистая прибыль компании выросла в квартальном измерении на 51,3% до $283 млн, скорректированная чистая прибыль сократилась на 33,2% до $202 млн, нормализованнная чистая прибыль снизилась на 42% до $252 млн, показатель EBITDA увеличился на 7,4% до $510 млн. Квартальная выручка выросла на 7,4% до $2,467 млрд, и это компания объясняет небольшим ростом цены алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) и увеличением доли продукции с добавленной стоимостью (ПДС) в общем объеме реализации алюминия до 49,2% с 44,3% в предыдущем квартале.

Себестоимость на тонну в алюминиевом сегменте во II квартале выросла на 5,9% до $1497 в результате роста затрат на приобретение основного сырья и увеличения транспортных тарифов, а также укрепления курса российского рубля – на 2,9% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает «Прйам». Капитальные затраты по итогам первого полугодия составили в алюминиевом сегменте $139 млн, в глиноземном — $102 млн, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года соответственно на 10,3% и в 1,85 раза.

По прогнозам UC Rusal, мировой спрос на алюминий в 2017 г. вырастет на 5,9% по сравнению с прошлым годом до 63,3 млн т благодаря росту спроса на рынках вне Китая (на 4,3% до 29,5 млн т) и росту спроса в Китае на 7,4% до 33,8 млн т. Ключевым фактором для алюминиевой отрасли во втором полугодии компания называет ситуацию в Ките, где регуляторы объявили о сокращении производства в зимний период. По оценке Rusal, это приведет к снижению годового объема производства на 1,2 млн т, а дефицит на мировом рынке алюминия возрастет до примерно 1 млн т в 2017 г. по сравнению с 0,7 млн т в 2016 г.