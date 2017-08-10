Промышленность

Михаил Прохоров продал еще 7% UC Rusal примерно за $500 млн

На Гонконгской бирже такой пакет стоит на треть дороже

Несколько акционеров Sual Partners завершили выкуп 7% акций UC Rusal у структур Михаила Прохорова за сумму, «превышающую $500 млн». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близкие к разным акционерам UC Rusal.

На Гонконгской бирже вчера 7% акций UC Rusal стоили $714 млн. Средняя стоимость 7% за полгода - $482 млн.

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