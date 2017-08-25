UC Rusal и Сбербанк решили перенести погашение долга на семь лет под залог акций «Норникеля»

UC Rusal сообщил, что договорился о переносе окончательного погашения долга по кредитам Сбербанка на 2024 г. под залог акций «Норильского никеля». Как передает «Прайм», стороны также договорились «о снижении процентной маржи с 4,75 до 3,75% и приведении финансовых ковенант преимущественно в соответствие с новым соглашением предэкспортного финансирования». UC Rusal принадлежит 27,8% акций «Норникеля».

В мае сообщалось, что UC Rusal заключил новое соглашение предэкспортного финансирования на сумму $1,7 млрд по ставке 3M LIBOR+3% годовых сроком на 5 лет с началом выплат через 2 года, напоминает «Прайм». Тогда же сообщалось, что компании Rusal предстоит в 2017 г. погасить долг перед кредиторами, крупнейшим из которых является Сбербанк, на сумму около $500 млн. Объем необходимых выплат в 2018 г. составляет $1,1 млрд, в 2019 г. — до $1 млрд. Объем погашения долга в 2020–2022 гг. оценивался, соответственно, в $2,9 млрд, $1,9 млрд и $0,6 млрд. Кроме того, часть выплат была продлена на 2023 г., в котором компании предстоит погасить $0,5 млрд.

В апреле UC Rusal сообщал, что его чистый долг составлял $8,4 млрд, отношение к EBITDA – 3,2. На начало года долг компании перед Сбербанком составлял $4,2 млрд по ставке трехмесячная LIBOR + 4,75%.